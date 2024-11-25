شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمران صحفيان غدا لـ علي ماهر ومدرب إنيمبا النيجيري قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد مساء غد، الثلاثاء، المؤتمرين الصحفيين الخاصين بـ علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والنيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لفريق إنيمبا النيجيري، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريقين والمقرر إقامتها على الملعب ذاته في السادسة مساء الأربعاء فى الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يبدأ المؤتمر الصحفي لـ علي ماهر فى الثالثة والنصف عصرًا وذلك قبل مران المصري الذي سيبدأ في الرابعة والذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة، فيما سيبدأ المؤتمر الصحفي للنيجيري أولاريواجي في الخامسة والنصف مساءً، قبل نصف الساعة من مران الفريق الذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة أيضًا.

ومن المقرر أن يدير كلا المؤتمرين الإعلامي محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة والمعين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل السابع والعشرين من نوفمبر.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.