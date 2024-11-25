شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن ساجرادا الأنجولي قبل مواجهة ببيراميدز فى دوري الأبطال غدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق ساجرادا المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الأنجولي برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى 4 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 11 هدفاً بينما استقبلت شباكه ثمانية أخرى.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق ساجرادا الأنجولي 575 ألف يورو، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 سنة وشهرين.

ويخوض فريق بيراميدز التدريب الرسمي له استعداد لملاقاة ساجرادا الأنجولى بانطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الدفاع الجوي اليوم، الاثنين، على أن يخصص أول 15 دقيقة من المران لوسائل الإعلام.

أما التدريب الرسمي لفريق ساجرادا الأنجولى على ملعب الدفاع الجوي فسيكون في نفس موعد المباراة فى السادسة مساء الاثنين، وأول 15 دقيقة مفتوحة لوسائل الإعلام.

ويعقد المؤتمر الصحفي لفريق ساجرادا اسبيرانسا بملعب الدفاع الجوي في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، ويليه المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في الحادية عشرة والنصف صباحاً.