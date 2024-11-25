شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت جاهزية أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك للمشاركة مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقى في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

وتأتى جاهزية فتوح بعد تعافيه من نزلة البرد التى تسببت فى استبعاده عن مباراة فريقه الماضية أمام المصرى بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، وفضل جوميز المدير الفنى للفريق، بالاتفاق مع الجهاز الطبي، إراحة فتوح من لقاء المصرى البورسعيدى، للتأكد من جاهزيته.

ويعمل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، خلال مواجهة المصرى البورسعيدى التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى، وخسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل لقاء بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء الأربعاء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ويرغب الخواجة البرتغالى في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه.