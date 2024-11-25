شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتدي زيه التقليدى أمام ستاد أبيدجان غداً فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى أمام ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فى سياق أخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.