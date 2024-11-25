شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامى قبل مواجهة بلاك بولز.. و15 دقيقة لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.