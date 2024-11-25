شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أهلاوية من غياب وسام أبو على فى مباراة بطولة إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تسود حالة من القلق داخل أروقة النادى الأهلى خوفاً من غياب الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق عن مباراة المارد الأحمر المرتقبة في بطولة كأس التحدي، ضمن منافسات إنتركونتيننتال المقرر لها 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، أمام الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس، على أن يلعب الفائز من مواجهة 14 ديسمبر مع ريال مدريد يوم 18 الشهر ذاته فى قطر على لقب كأس إنتركونتتنتال.

وأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يعلم موعداً محدداً لـ عودة وسام أبو على مهاجم الفريق، وقال كولر فى المؤتمر الصحفى، "وسام أبو على يغيب عن مباراة الغد للإصابة، ولكن لا أعلم موعد عودته".

ويواصل وسام أبو علي الغياب عن فريقه فى مباراة ستاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي مؤخراً حاجته للتأهيل لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في مشط القدم، ويخوض اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي في الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

فى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.