شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي يقدم شكوى للأولمبية بسبب ضوابط اعتماد الأندية فى انتخابات اليد.. والأمين يرد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم خالد فتحي ، المرشح على رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكوى رسمية للجنة الأولمبية، بسبب وجود مخالفة ارتكبها الاتحاد المصري لكرة اليد فى كشف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، المقرر لها 13 ديسمبر المقبل، وتشهد بند إجراء انتخابات مجلس الإدارة.

واختصم فتحي فى شكواه محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد اليد بصفته، وذكر فى شكواه أن الاتحاد خالف نص لائحة النظام الأساسي الخاصة باعتماد انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية، حيث أدرجت إدارة الاتحاد الحالي عددًا من الأعضاء الجدد من بينهم 8 أندية من محافظة الشرقية دون عرضهم على الجمعية العمومية لتوافق على اعتمادهم.

وتنص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد المعتمدة سنة 2017 في إجراءت قبول العضوية: "يعرض مجلس الإدارة الطلب على أول جمعية عمومية لقبول أو رفض الطلب".

وحرص الخليج 365 على التواصل مع محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد والمرشح لدورة جديدة فى الانتخابات المقبلة، للرد عن شكوى فتحى فى الأولمبية، وكان رده، "شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف الأمين، أن جميع الهيئات التابعة لاتحاد اليد تم اعتمادها قبل فتح باب الترشح، وفي التوقيت القانوني، وعن طريق المعايير والضوابط التى تم وضعها.



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شكوى خالد فتحى 1



شكوى خالد فتحى 2



شكوى خالد فتحى 3



شكوى خالد فتحى 4