شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أنيمبا النيجيري منافس المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بمواجهة قوية أمام أنيمبا النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السويس الجديد.

ونرصد أهم 7 معلومات عن أنيمبا النيجيري قبل اللقاء المرتقب.

ـ يحتل المركز الرابع في الدوري النيجيري برصيد 20 نقطة.

ـ متوسط أعمار الفريق: 24 سنة.

ـ خاض 12 مباراة في الدوري.

ـ فاز في 5 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين.

ـ سجل 14 هدفاً وسكنت شباكه 9 .

ـ يبلغ متوسط الأعمار للفريق النيجيري 24 سنة.

ـ توج بـ 13 بطولة: 2 دوري أبطال أفريقيا ـ 2 كأس السوبر الأفريقي ـ 9 بطولات الدوري النيجيري.

من جهته عقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات فى الكونفدرالية، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

وحذر علي ماهر لاعبي المصري من السرعات الكبيرة لدى لاعبي الفريق النيجيري، والذي يميل للاعتماد عليها خلال المباريات، خاصة أن معدل أعمار فريق أنيمبا منخفض ويصل إلى 24 سنة فقط، وشدد مدرب المصري على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل السابع والعشرين من نوفمبر.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.