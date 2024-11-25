شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثانية والنصف عصر غد، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمر أبو العز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي فريق بلاك بولز، وطاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة المباراة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.