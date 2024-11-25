شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل أشرف داري عن الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم المغربى أشرف داري مدافع النادى الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد أسبوع حيث ينتهى من تنفيذ البرنامج التأهيلى الموضوع له بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى.

بدأ أشرف داري أداء تدريبات تأهيلية مع الفريق الأحمر على هامش التدريبات الجماعية، للتعافي من الإصابة بالتواء فى الكاحل والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي وتجددت أكثر من مرة.

ويستمر غياب أشرف داري عن مباراة فريقه المقبلة أمام ستاد أبيدجان، غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع أشرف داري مدافع الأهلي لبرنامج خاص عبارة عن تقوية منطقة الكاحل، من أجل تعافيه بشكل تام من إصابة التواء الكاحل وعدم تجدد الإصابة التي اشتكى منها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق الأحمر لوقت طويل.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق قليلة في مباراة العين الإماراتي بربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

فى سياق أخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.