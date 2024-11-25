شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: الأهلي يمتلك طموحات كبيرة للفوز باللقب الأفريقي الـ«13» والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه يسعى للفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ 13، والجيل الحالي شارك فى كأس العالم للأندية عدة مرات فى السنوات الأخيرة، ما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وأضاف قائد الأهلي، «نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة فى الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذا نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك 80% تقريباً من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات، ولديهم رغبة في حصد المزيد».

فى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.