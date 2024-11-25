شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تؤكد مشاركتها فى بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت 8 دول، حتى الآن، مشاركتها فى منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتي تقام باتحاد الشرطة الرياضى يومى 7 و 8 ديسمبر المقبل.

الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي "روسيا، إيران، العراق، الأردن، غينيا، أفغانستان، بلغاريا بالإضافة إلى الصين".

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت الكشف النهائي للمرشحين فى انتخابات اتحاد المصارعة والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري.

وتضم الجمعية العمومية للمصارعة 22 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

ووفقا للخطاب التى أرسلته الأولمبية لاتحاد المصارعة ، فإن الكشف النهائي للمرشحين كالتالى..

هانى علام، وسعيد صلاح على منصب الرئيس، ويحيى زكريا، محمد محمود، محمود المتبولى،على مقعد نائب الرئيس، وفى السكرتير العام ترشح محمود السيد، إبراهيم عادل مصطفي، هشام عبد القادر.

وينافس على أمانة الصندوق أحمد راشد، نبيل الشوربجي، احمد عمارة، محمود ادم.

وفى العضوية كلا من شريف عقل، وائل الشيمى، مصطفى صبحى، السيد عبدالعال، امير الغتمى، محمد السبع، احمد جبر، محمد بدوى، محمود عكاشة، اشرف حافظ، محمد عبدالعزيز، احمد شوقى، نرمين رفيق، إسلام موسى، عبدالرحمن الرفاعى