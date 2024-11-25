شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عيد مرازيق، المدير الفنى لفريق الداخلية، باستقالة من منصبه بعد الخسارة أمام طنطا بهدف دون مقابل فى الجولة التاسعة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025.

تولى مرازيق القيادة الفنية لفريق الداخلية مايو 2024 خلفا لأحمد كشرى الذى اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وقتها.

من ناحية أخرى، أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة التاسعة بدورى المحترفين عن فوز طنطا خارج ملعبه على الداخلية بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 9 نقاط فى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

كما واصل وادى دجلة نتائجه الجيدة بالفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل ليعتلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر، في الوقت الذى تعادل فيه كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى تعادل منتخب السويس على ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ، كما فاز وى على رايه بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة .