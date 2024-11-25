شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لا أعلم موعد شفاء وسام أبو علي.. والأهلى جاهز لمواجهة ستاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يعلم موعدا محددا لـ عودة وسام أبو على مهاجم الفريق، وقال كولر فى المؤتمر الصحفى، "وسام أبو على يغيب عن مباراة الغد للإصابة، ولكن لا أعلم موعد عودته".

وأضاف كولر، "جاهزون لمواجهة ستاد أبيدجان غداً، ونتطلع للتتويج بدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالى".

وتابع مدرب الأهلى، "تحدثت مع اللاعبين عقب مواجهة الاتحاد في الدوري عن السلبيات والإيجابيات، وأطالبهم بتجهيز أنفسهم للمشاركة في أي وقت ومساعدة الفريق".

وفى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.