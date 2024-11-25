شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للناشئين 2008 تصل القاهرة بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى القاهرة، منذ قليل، بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا والتأهل للنسخة المقبلة من البطولة. وكان فى استقبال بعثة منتخب مصر وفد من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم التهنئة للمنتخب بعد الفوز بالبطولة.

ويترأس البعثة إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.



تجمع اللاعبين



بعثة منتخب الناشئين



احمد الكأس