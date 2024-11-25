شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: بيراميدز يعيش حالة جيدة قبل مواجهة ساجرادا وهدفنا حصد أول 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يمنح الفريق أول 3 نقاط ولتكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى.

وأوضح يورتشيتش أن فريق بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين الأخيرين في الدوري، ويجب استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال والتقدم خطوة فى البطولة القارية، التي لابد من أن تكون البداية فيها بانتصار وثلاث نقاط، خاصة أن الفريق ينتظره مباراتين متتاليتين مهمتين خارج أرضه، وبالتالي الفوز مهم فى القاهرة.

وأشار المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه شاهد العديد من مباريات الفريق الأنجولي ويعلم جيدا مدى جودة لاعبيه، بجانب أن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز أمد الجهاز الفني ببعض المعلومات المهمة، حيث يضم ساجرادا عددا من لاعبي الكونغو، ونعلم جيدا مدى جودتهم، وأن الفريق الضيف سيعتمد في لعبه على الكرات الطولية خلف دفاع بيراميدز وبالتالي لابد من الحذر بشدة في التعامل.

وأضاف كرونسلاف أنه يختلف كثيرا رؤية مدرب ساجرادا حول أداء بيراميدز واعتماده في أغلب الأحيان على الهجمة المرتدة السريعة، موضحا أنه ربما شاهد بعض المباريات، ولكن بيراميدز فريق متكامل، ويلعب بجماعية كبيرة وسيقدم الوجه الأمثل له في لقاء ساجرادا من أجل أول 3 نقاط في المجموعة.