شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطلب دخول الفئة الأولى لتمديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن طلب أكرم توفيق، لاعب الأهلي، رفع قيمة عقده إلى الفئة الأولى بالفريق من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الليثى، خلال تقديم برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "بدأ الأهلي مؤخراً رحلة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومنهم أكرم توفيق وأكرم توفيق قدم مطالبه المالية للمدير الرياضي خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً لمناقشة ملف التجديد، موضحاً أن أكرم طلب دخول الفئة الأولى بالفريق والتي يتواجد بها لاعبين كبار، وفى مقدمتهم محمد الشناوي وأفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ورامي ربيعة، بجانب الأجانب علي معلول وبيرسي تاو والتى تحصل على أكثر من 15 مليون جنيه فى الموسم صافي الضرائب".

وأضاف محمد الليثى، "الأهلى سوف يحسم طلبات أكرم توفيق بالتنسيق مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار".

فى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.