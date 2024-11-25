شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يرفض سفر وسام أبو علي في رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، رفض الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، سفر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى جنوب أفريقيا للمشاركة مع الأهلي في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت FM على موجات 93.7 "طبيب الأهلي أن وسام أبو علي لن يكون لائقاً طبياً لهذه الرحلة خاصة أن المهاجم الفلسطيني من اللاعبين الذين يحتاجون تأهيل جيد بعد الإصابة حتى يكون جاهزًا بنسبة 100% منعًا لتجدد الإصابة، ويرى طبيب الأهلي أن إصابة وسام أبو علي الأخيرة وهي عبارة عن كدمة قوية في مشط القدم تحتاج عشرة أيام أخرى حتى يتعافى اللاعب جيدًا من الإصابة لذا من الأفضل استبعاده من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا يوم 4 ديسمبر المقبل لخوض المباراة التي ستقام عصر يوم 7 الشهر ذاته".

فى سياق أخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.