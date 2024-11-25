شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الإثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الله السعيد تدريبات خاصة بالإطالات مستعينًا ببعض الأدوات الرياضية، للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع معدلات لياقته البدنية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.