شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من سرعات أنيمبا النيجيري قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات فى الكونفدرالية، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

وحذر علي ماهر لاعبي المصري من السرعات الكبيرة لدى لاعبي الفريق النيجيري، والذي يميل للاعتماد عليها خلال المباريات، خاصة أن معدل أعمار فريق أنيمبا منخفض ويصل إلى 24 سنة فقط، وشدد مدرب المصري على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل السابع والعشرين من نوفمبر.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.



وأسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الرابعة رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.

ويلتقي المصري مع أنيمبا النيجيري في مستهل مشواره بدور المجموعات يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يواجه بلاك بولز الموزمبيقي خارج الديار يوم 8 ديسمبر المقبل.