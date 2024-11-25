شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يعود من المغرب اليوم بعد التتويج بلقب دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس، إلى القاهرة فى الخامسة مساء اليوم الاثنين قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب بطولة دورة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2025.



وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 14 عاما وتحديدا منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

بدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل يضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات