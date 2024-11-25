الامارات | العين يواجه أهلي جدة بخبرة وتكتيك جارديم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعوّل فريق العين على الخبرة والتفوق التكتيكي لدى مدربه الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، لإنعاش حظوظه في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة)، عندما يستقبل ضيفه الأهلي السعودي، في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة، رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز».

وتعقدت حظوظ العين «حامل اللقب» بصورة كبيرة بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من أربع جولات، ما كان سبباً في إقالة المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، رغم قيادته لـ«الزعيم» في الموسم الماضي لاعتلاء عرش القارة الآسيوية بتحقيق اللقب الثاني في تاريخ «البنفسجي»، علماً بأن الوافد الجديد جارديم سبق أن توّج باللقب مع فريقه السابق الهلال السعودي.

وكان الاختبار الأول لجارديم مع العين في دوري أدنوك للمحترفين، إذ انتصر فيه على العروبة 4-2، وهي المباراة التي كانت بمثابة فرصة جيدة للتعرف إلى قدرات لاعبي فريقه الجديد، كما أنه دفع بمجموعة من اللاعبين لتجهيزهم، في مقدمتهم المدافع خالد العطاس، ودرامان كوماري، بينما أراح مجموعة أخرى.

ورغم احتلال «الزعيم» المركز الأخير على جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد نقطة واحدة، فإنه تفصله نقطتان فقط عن الريان القطري واستقلال طهران الإيراني اللذين يحتلان المركزين السابع والثامن على التوالي، وهما مركزان يؤهلان إلى الدور الثاني.

وعلى الورق، لاتزال حظوظ فريق العين في التأهل لدور الـ16 موجودة، لكن الواقع سيكون صعباً، إذ إن منافسه الأهلي لم يتذوق طعم الهزيمة، ويحتل صدارة المجموعة مع مواطنه الهلال، برصيد 12 نقطة بفوزه في كل مبارياته الأربع.

وسيكون خط الدفاع العيناوي مطالباً بالتفوق على نفسه وتفادي الأخطاء القاتلة التي ظل يقع فيها، لأنه ستقع عليه مهمة إيقاف مجموعة من النجوم العالميين، على غرار الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والإنجليزي إيفان توني، والعاجي فرانك كيسي.