الامارات | 6 مشاهد في الجولة الثامنة للدوري غيّرت شكل «القمة والقاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم تقلبات في جدول الترتيب، بعدما فقد شباب الأهلي سيطرته على الصدارة بالتعادل مع كلباء، لتنتقل الصدارة إلى الشارقة الذي فاز على النصر بثلاثية نظيفة، وقفز الجزيرة للمركز الثالث على حساب الوحدة، فيما تراجع الوصل (حامل اللقب) ثلاثة مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب بتعادله مع «أصحاب السعادة».

وامتدت التحولات إلى منطقة الهبوط التي شهدت تغييرات جوهرية، بمغادرة دبا الحصن القاع، والتقدم إلى المركز الـ12 للمرة الأولى في الموسم بعد فوزه على بني ياس.

«الإمارات اليوم» ترصد ستة مشاهد في الجولة الثامنة على النحو الآتي:

تعادل شباب الأهلي

فقد شباب الأهلي أول نقطتين له في الدوري بتعادله السلبي على ملعبه مع كلباء، وهي المباراة الأولى التي يخرج فيها «فرسان دبي» من دون تسجيل أي أهداف، إذ وضح عليه حالة التأثر الهجومي، لغياب مهاجمه الأبرز، الإيراني سردار أزمون، بداعي الإيقاف، بعد طرده في مباراة الشارقة، ليمنح الصدارة منفرداً إلى الشارقة.

الظهور الأول

قدم المدربان، عبدالمجيد النمر، والبرتغالي ليوناردو جارديم، أوراق اعتمادهما في أول ظهور لهما بدوري أدنوك للمحترفين، إذ نجح الأول في قيادة خورفكان لانتصار مستحق على البطائح 3-1، في حين تمكن جارديم من إعادة العين إلى الواجهة بالفوز خارج قواعده على العروبة 4-2، ليُحيي آمال «الزعيم» في العودة للمنافسة، خصوصاً أن له مباراتين مؤجلتين أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي.

عُقدة تاريخية

كرّس الوحدة عقدته التاريخية أمام الوصل، على الرغم من أنه تعادل معه 2-2، لينجح «العنابي» في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام «الإمبراطور» لخمسة مواسم متتالية، إذ يعود آخر انتصار حققه الوصل على الوحدة إلى موسم 2018-2019، عندما فاز في الدور الثاني بهدف عن طريق لاعبه فابيو ليما، ومنذ تلك المواجهة لم يعرف الوصل طعم الانتصارات على الوحدة.

الخسارة الأطول

خرج البطائح بأكبر سلسلة هزائم له منذ أن صعد إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن استقبل الخسارة الخامسة على التوالي، إذ جاءت على يد خورفكان بثلاثية، ليتراجع إلى المركز قبل الأخير في أسوأ مركز يحتله الفريق في الدوري بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط، ليزداد موقف مدربه، الكرواتي غوران توميتش، صعوبة نحو الاستمرار في منصبه، في ظل هذه النتائج المتواضعة.

انتصار أول

ذاق دبا الحصن انتصاره الأول بقيادة مدربه، حسن العبدولي، على حساب بني ياس، بعدما فاز بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي رفع رصيده للنقطة الخامسة ليودع الفريق المركز الأخير الذي ظلّ قابعاً فيه على مدار سبع جولات، ويقفز للمركز الـ12، تاركاً قاع الترتيب للعروبة (ثلاث نقاط).

العلامة الكاملة

حقق الجزيرة العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي خاضها على أرضه، بالفوز على عجمان برباعية نظيفة، إذ سبق أن فاز على هذا الملعب أمام كل من العروبة والنصر وخورفكان، وفاز خارج ملعبه على دبا الحصن، وتعادل مع الوصل، وخسر من بني ياس والشارقة، ليرفع رصيده للنقطة 16، ويخطف المركز الثالث من الوحدة الذي تراجع للمركز الرابع بـ15 نقطة.