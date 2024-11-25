شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة المنشطات: جلسة الاستماع قررت إلغاء إيقاف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه لا بد من تواجد سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة قبل المباريات، مضيفا أن هناك جهاز للصدمات الكهربائية وجوده مهم جدا فى الملاعب.



وقال خميس، فى برنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت: أزمة رمضان صبحى لاعب بيراميدز مع المنشطات بدأت باتهام المنظمة اللاعب بمخالفة الكود لوجود خلل فى بعض الأكواد بالعينة الخاصة به، وطلب الخضوع إلى جلسة استماع.

وأضاف رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحاته، أن جلسة الاستماع قررت إلغاء عقوبة إيقاف اللاعب، والآن القضية مستأنفة أمام المحكمة الرياضية الدولية.