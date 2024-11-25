شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أنيمبا النيجيرى: نصل القاهرة اليوم.. وزيزو أهم لاعب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف ديفيد أورجى المتحدث لفريق أنيمبا النيجيرى عن موعد وصول الفريق إلى مصر، حيث من المقرر أن يصل مساء اليوم لخوض مباراته بالكونفدرالية.

وقال أورجى، فى برنامج ملعب أون، إن فريقه استعد جيدا رغم قوة المجموعة وصعوبتها، لكن الفريق يتطلع لمواجهة الزمالك والمصرى، مضيفا أن زيزو أهم لاعب فى الزمالك، فهو لاعب استثنائي.

وأضاف أن أنيمبا واجه فرقا مصرية كثيرة من قبل، والأندية المصرية تلعب كرة قدم بطريقة جيدة.

ويلتقى أنيمبا مع المصرى فى انطلاقة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريق البورسعيدي مع نظيره النيجيرى.