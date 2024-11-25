شكرا لقرائتكم خبر عن بطل موزمبيق يصل القاهرة فجر اليوم استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فجر اليوم، الاثنين، بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة استعداداً لخوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

فيما وصل أمس الأحد طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين والجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.