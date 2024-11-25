شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات اليد تتوجه إلى الكونغو لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة منتخب السيدات لكرة اليد إلى الكونغو الديمقراطية فى الثانية صباح اليوم، الاثنين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.