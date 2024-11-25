شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الفرصة لـ4 بدلاء فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على منح الفرصة لأكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، أبرزهم رضا سليم وبيرسي تاو وعمر الساعي وكريم الدبيس.

وشهدت التدريبات الأخيرة اجتهاد الرباعي رضا وتاو والساعي والدبيس في التدريبات، وهو ما دفع كولر للتفكير في منحهم فرصة المشاركة في المباريات القادمة.

ويرغب كولر في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيزهم وتخفيف الحمل على اللاعبين الأساسيين، في ظل رغبته في استمرار تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين والتي ينتهجها منذ تدريب الفريق الأحمر، لتجهيز كل اللاعبين.

ولا يؤمن كولر بوجود لاعب أساسي وآخر احتياطي، ويتعامل مع كل اللاعبين أن الجميع أساسيين ولا فرق بين من يشارك أساسيا وآخر يتواجد على الدكة.