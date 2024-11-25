شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بإنبى: الأهلى يمتلك لاعبين من قطاعنا أكثر من الصاعدين بقطاعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد جبر رئيس قطاع الناشئين فى إنبى، أن عدد ناشئى إنبى فى قائمة الأهلى فى العشر سنوات الماضية أكبر من عدد الصاعدين من قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.

وقال عماد جبر، خلال حواره مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يتم إثبات أى حالة تزوير واحدة فى إنبى وكل اللاعبين الذين تم اتهامهم بالتزوير لدينا خطابات تثبت صحة سنهم، ومش عارف إيه سبب ارتباط التزوير بالنادى".

وأضاف: "قطاع الناشئين فى إنبى هو الأفضل، ولدينا 7 لاعبين من إنبى فى قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، كما يوجد لاعبين فى منتخب الشباب".

وتابع: "إنبى لم يتهم أى لاعب فى مسألة التزوير والتسنين، لأنه لا يملك أى دليل فلن نرمى الناس بالباطل، ولكن نحن مع الأهلى فى مطالباته لاتحاد الكرة بشأن التزوير والتسنين".

واستطرد: "إن عدد ناشئى إنبى فى قائمة الأهلى فى العشر سنوات الماضية أكبر من عدد الصاعدين من قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، مثل أكرم توفيق وحمدى فتحى ومحمود كهربا وصالح جمعة، وكهربا لعب سنة ونصف فقط فى ناشئين الأهلى ومنذ سن 14 عاما وهو معنا".

واختتم عماد جبر تصريحاته قائلا: "الفريق الحالى لإنبى به 22 لاعبا من الـ30 لاعبا من قطاع الناشئين فى إنبى، وهدفنا تصعيد اللاعبين للفريق الأول وعدم شراء اللاعبين من الخارج".