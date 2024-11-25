شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل منتخب 2008 بعد التتويج ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد مهدى مدير منتخب 2008 أنه طلب من لاعبى المنتخب بعد الهزيمة أمام المغرب بخماسية أن يعملوا على أنفسهم، وأن يتعاهدوا على عدم الخروج إلا بالصعود، مضيفا أنه تعامل معهم نفسيا وبدأ عرض المباريات التى أخفق فيها منتخب مصر الأول خلال السنوات الماضية، وحقق بعد ذلك هدفه بالإصرار والعزيمة.

وأضاف مهدى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، إنه قال للاعبين أن يتخذوا من محمد صلاح قدوة لهم بأن يفرح بلده وأهله دائما.

وأشار مدير المنتخب إلى أن مصر بها الكثير من المدربين ممن يحتاجون فرصة فقط لإثبات جدارتهم على قيادة الفراعنة فى مختلف المراحل.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم مدرب المنتخب، إن 2008 نجح فى عمل ريمونتادا وإنجاز، فبعد الهزيمة بخماسية كال الله الجهد بالتتويج بالبطولة والمركز الأول بأفريقيا، بمجموعة من اللاعبين تم اختيارهم من كل المحافظات.

وأكد كريم جمعة، لاعب المنتخب، أن اللاعبين قادرون على تحمل المسئولية وقال: "اللاعبون رجال، والفترة اللي جاية ستكون أفضل".

بينما قال نور أشرف، لاعب المنتخب، إن بطولة شمال أفريقيا غالية على كل المصريين، وأحمد الكاس مدرب المنتخب قال للاعبين بعد أول مباراة إن القادم أفضل، وتعامل مع اللاعبين نفسيا.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، إن الجميع تعامل مع اللاعبين نفسيا بعد الهزيمة من المغرب بخماسية، ورغم أن جيل 2008 مميز، ونجح فى التأهل واقتناص المركز الأول بالبطولة إلا أن الفرحة ستكتمل بتأهل منتخب 2005.