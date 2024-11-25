شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: جمهور الإسماعيلى صاحب الفوز على بتروجت.. وطالبت الساعى بالصبر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الفوز على بتروجت، خطوة مهمة في العودة للطريق الصحيح.

وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: "بتروجت فريق مميز ويملك مدربا على مستوى عال، ونجحنا في خطف الفوز بفضل الحضور الجماهيري، وكنت سأحزن حال رحيل الجماهير غاضبة".

وأضاف حمد إبراهيم: "تحدثت مع الفريق واللاعبين منذ أول يوم، أنهم أفضل من أي صفقة، وغياب التدعيمات مؤثر، ولكن في النهاية أملك لاعبين رجال، ولا بد من التعامل مع الأمر، وارتضيت العمل في ناد بحجم الإسماعيلي ونسعى للتوفيق".

وقال المدير الفني للإسماعيلي: "تواجدت مع عمر الساعي منذ أيام قليلة، وطالبته بالعمل الجاد في التدريبات ومحاولة إقناع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ولا سبيل له سوى التدرب والصبر حتى يحصل على الفرصة".

واستطرد: "الساعي يلعب في أكثر من مركز وأبرزهم وسط الملعب، ويلعب في مركز 6 ولكنه يتميز في مركز 8، واللاعب متقبل وضعه في الأهلي ويعلم إمكانياته بشكل كبير ويثق في نفسه في إقناع المدرب".

واختتم حمد إبراهيم: "جميع مباريات الدوري صعبة، ونسعى لإسعاد الجماهير هذا الموسم، وتحقيق نتائج أفضل من المواسم الماضية".