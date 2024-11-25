شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أنيمبا النيجيرى: نصل القاهرة غدا.. وزيزو اهم لاعب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف ديفيد اورجى المتحدث لفريق أنيمبا النيجيرى عن موعد وصول الفريق إلى مصر حيث من المقرر أن يصل مساء غدا لخوض مباراته بالكونفدرالية.

وقال فى برنامج ملعب أون أن فريقه استعد جيدا رغم قوة المجموعة وصعوبتها لكن الفريق يتطلع لمواجهة الزمالك والمصرى، مضيفا أن زيزو اهم لاعب فى الزمالك فهو لاعب استثنائي

وأضاف أن أنيمبا واجه فرق مصرية كثيرة من قبل، والأندية المصرية تلعب كرة قدم بطريقة جيدة

ويلتقى انيمبا مع المصرى فى انطلاقة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريق البورسعيدي مع نظيره النيجيرى