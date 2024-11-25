شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: نشكر لاعبى الإسماعيلى على الروح والإصرار وسيتم صرف مكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سليمان مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، أن الفوز على بتروجت كان مهما جدا لمنح الثقة للاعبين والجمهور، وسيتم صرف مكافأة الفوز للاعبين بعد الأداء المميز.

وقال عماد سليمان فى تصريحات خاصة: "سيتم صرف مكافأة الفوز للاعبين والجهاز الفنى بعد الأداء القوى من اللاعبين والإصرار الذى ظهر لتحقيق الفوز، بالإضافة إلى الروح العالية لكل اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلى التى ساندت الفريق اليوم".



وأضاف عماد سليمان: "سنبنى على هذا الفوز من أجل تجميع النقاط ونتمنى أن تكون البداية الحقيقية للفريق لوضعه فى المكان الذى يليق به، وبشكر كل اللاعبين على هذا المجهود".



وتابع: "جماهير الإسماعيلى ساندت الفريق بشكل قوى وكان لها التأثير على نتيجة المباراة، لكن اللاعبين كان لديهم الدافع لإسعادهم تقديرا لتواجدهم فى الاستاد".

واختتم عماد سليمان تصريحاته قائلا: "سنتدرب غدا فى العاشرة صباحا من أجل الاستشفاء الجيد، وتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة اليوم، وسنمنح اللاعبين إجازة من التدريب الثلاثاء".