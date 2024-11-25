شكرا لقرائتكم خبر عن محامى رمضان صبحى: عينة اللاعب سلبية.. والمحكمة الدولية ستحدد جلسة للاستماع والان مع تفاصيل الخبر

كشف المستشار هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم تطلب تحليل العينة الثانية للاعب ولم تخاطب النادي للتأكيد على إيجابية العينة.

وأكد المستشار هاني زهران في تصريحات تليفزيونية: "العينة الأولى لرمضان صبحي جاءت غير نمطية، والثانية سلبية، وذلك وفقا للمعامل التي تم التحليل بها عن طريق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واستأنفت الوكالة الدولية على براءة اللاعب، ولجأت إلى المحكمة الرياضية الدولية بحجة أن العينة الأولى غير نمطية، وطلبت الاستفسار عن الأسباب".

وأضاف هاني زهران: "لا توجد أزمة لرمضان صبحي كما تردد بأن العينة الثانية فيها أزمة، واللاعب متورط في المنشطات، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، ورمضان كان يعاني من نزلة برد شديدة قبل التحليل له بتاريخ 21 أغسطس 2023، وأبلغ ضابط مكافحة المنشطات الذي سحب منه العينة بذلك وأكد له أنه يتناول أدوية للبرد بتقارير طبية مسجلة على السيستم".

وأوضح مستشار اللاعب رمضان صبحي: "أدوية البرد طالما لا يتم تناولها خلال منافسات البطولات فهي غير محظورة، ووقتها هذا الأمر كان ينطبق على رمضان صبحي وجاءت نتيجة العينة سلبية".

وعن تحديد المحكمة الرياضية الدولية موعدا للفصل في الدعوى المقدمة من الوادا ونظر الملف المقدم من دفاع رمضان صبحي، قال هاني زهران :"من المحتمل عدم تحديد موعد من الكاس، والوادا طلبت شهودا وفي كل الأحوال سيحضرها خبراء من المنشطات وستحدد المحكمة الدولية جلسة للاستماع بحضور جميع الأطراف، وأتمنى أن تنتهي القضية لصالح اللاعب".