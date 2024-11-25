حمد إبراهيم: الأهلى اشترى عمر الساعى لحاجته وليس لمساعدة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد -

أكد حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن الأهلى اشترى عمر الساعى من أجل الحاجة لخدماته وليس من أجل مساعدة الإسماعيلى فى أزمته المالية كما يردد البعض.



وقال حمد إبراهيم، فى مداخلة مع الإعلامى محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عمر الساعى لاعب مهم جدا، يحتاج لمجهود كبير للدخول فى تشكيل الأهلى، ويستطيع اللعب فى مركز 8 شمال، وأنصحه ببذل أقصى جهد فى التدريبات".



وأضاف مدرب الإسماعيلى: "الأهلى لم يشترِ عمر الساعى من أجل مساعدة الإسماعيلى، والأهلى عقليته الاحترافية لا تسمح له بمثل هذه الأفعال، فعندما يشترى لاعبا يكون فى حاجة له".



وتابع: "قطاع الناشئين فى الإسماعيلى بخير ويعمل بشكل جيد وننظر دائما فى القطاع من أجل تدعيم الفريق الأول بالعناصر المميزة".

واستطرد: "الفوز على بتروجت كان مهما، وأشكر الجماهير التى ساندت الفريق بكل قوة، واللاعبون قدموا أداء جيدا والروح سر الفوز".



وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile ".



وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.



بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات.