شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد أبيدجان: نعرف قيمة الأهلى.. ونريد الذهاب بعيدا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث كوناتي نجامبل المتحدث الإعلامي لفريق ستاد أبيدجان، عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كوناتي، خلال تصريحات تليفزيونية: "بدأنا بالفعل في التجهيز لمباراتنا أمام الأهلي في المباراة الإفتتاحية لنا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أرى أننا نستعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، سنحاول أن نبقى هادئين في مباراتنا أمام بطل أفريقيا ونلعب كرة قدم هادئة، ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد على الفريقين لكننا في أتم الجاهزية وأثق في لاعبي فريقنا".

وتابع: "لا شك أننا نعلم قيمة الأهلي الكبيرة جيدًا، لديهم جمهور متحمس دائمًا ويظهرون بشكل قوي في المناسبات المهمة في ملعبهم استاد القاهرة".

واستطرد المتحدث الإعلامي لفريق ستاد أبيدجان: "تابعنا مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري، قدموا مباراة كبيرة، وكان هناك سوء توفيق يواجه الفريق منعه من تسجيل الأهداف".

وأردف: "سنجعل الأمر صعباً على بطل أفريقيا، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نتيجة جيدة، 54 سنة منذ آخر ظهور لفريقنا في دوري أبطال أفريقيا، عدنا هذه النسخة والفريق به لاعبون متمرسون، والعديد منهم شارك في هذه المنافسة من قبل".

واختتم: "نطمح أن نذهب إلى أبعد ما يمكن في هذه المنافسة القارية الكبيرة هذا العام ونثق في قدرتنا على ذلك، ولكن هدفنا التأهل للدور المقبل أولًا، وبعدها سننظر إلى أي مدى نستطيع الوصول في البطولة".