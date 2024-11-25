شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 العديد من الأخبار، منها: الزمالك يعلن إصابة شيكابالا بمزق فى الخلفية وناصر ماهر بشد من الدرجة الأولى، والإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى وظهور قميص الراحل إيهاب جلال.

مودرن سبورت يتعادل مع زد أف سى سلبيا بالجولة الثالثة لدورى نايل

تعادل فريقا مودرن سبورت وزد أف سى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى نايل، بهذه النتيجة رفع مودرن رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات، بينما رفع زد رصيده إلى نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الأهلى.

حرس الحدود يحصد أول نقطة فى دورى NILE بالتعادل مع سيراميكا سلبيا

تعادل حرس الحدود مع سيراميكا، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى وظهور قميص الراحل إيهاب جلال

خطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile ".

الزمالك يعلن إصابة شيكابالا بمزق فى الخلفية وناصر ماهر بشد من الدرجة الأولى

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض أثبتت إصابته بكدمة فى الركبة ومزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

بعد وفاة محمد شوقى.. تحديد 8 ديسمبر موعدا لمباراة كفر الشيخ والقزازين

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم 8 ديسمبر موعدًا لمباراة مركز شباب القزازين وكفر الشيخ ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي تم إيقافها في الدقيقة 85 بعد إصابة الراحل محمد شوقي خلال المباراة وبلع لسانه.



الأهلي يسافر لجنوب أفريقيا 4 ديسمبر لمواجهة أورلاندو بدوري الأبطال

حدد الجهاز الفني لـ فريق الكرة بالأهلي بقيادة مارسيل كولر يوم 4 ديسمبر المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم 7 الشهر المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يقرر إقامة حفل تكريم لمنتخب الناشئين بعد التأهل لأمم أفريقيا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، والذى يقوده أحمد الكاس، بعد النجاح في التأهل لأمم أفريقيا بعد 14 سنة من الغياب.