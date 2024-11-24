شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام ستاد أبيدجان بدلا من كهربا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه في مباراة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويغيب وسام أبو علي عن مباراة ستاد أبيدجان بسبب الإصابة في مشط القدم، ليواصل الغياب في المباراة الثانية على التوالي بعدما غاب في مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري.



وقاد كهربا هجوم الأهلي في مباراة الاتحاد، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، وهو ما جعل الجهاز الفني يعيده إلى الدكة ويعتمد على طاهر في قيادة الهجوم.



وحال مشاركة طاهر في مركز رأس الحربة في مباراة ستاد أبيدجان، سيضطر الجهاز الفني إلى إشراك بيرسي تاو أو رضا سليم في مركز الجناح الأيمن بدلا من طاهر، على أن يستمر حسين الشحات في مركز الجناح الأيسر.