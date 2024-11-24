شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبدأ دراسة أنيمبا النيجيرى استعدادا لانطلاقة دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بجمع المباريات السابقة لفريق أنيمبا النيجيري، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى بطل نيجيريا، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والتي تجمعهما بانطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.



ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم "سوري إبراهيما كيتا" بمهام الحكم الرابع.



وأسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الرابعة رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.



ويلتقي المصري مع أنيمبا النيجيري في مستهل مشواره بدور المجموعات يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يواجه بلاك بولز الموزمبيقي خارج الديار يوم 8 ديسمبر المقبل.