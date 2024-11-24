شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحصد أول نقطة فى دورى NILE بالتعادل مع سيراميكا سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

تعادل حرس الحدود مع سيراميكا، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة من سيراميكا على أغلب أوقات المباراة، ولكن بدون خطورة على مرمى الحرس، في الوقت الذي حرص فيه الفريق العسكري على التكتل الدفاعي لتأمين مرماه.

بهذا التعادل حصد فريق حرس الحدود أول نقطة ويقبع في المركز الأخير بترتيب الدوري، فيما وص سيراميكا إلى 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول الدوري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – جاستس آرثر – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – مصطفى عبد الحفيظ "زلاكة" – أحمد قندوسي – عمرو قلاوة – أحمد بلحاج

الهجوم: فاخري لاكاي