شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يشكل لجنة لصناعة البطل الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأوليمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال حسنى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.

وهنأ الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري للرماية لدورة جديدة 2024-2028.

وأعرب روسي، عن سعادته بفوز حازم حسني، مؤكداً أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلاً عن مصر في الاتحاد الدولي، ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.