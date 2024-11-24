شكرا لقرائتكم خبر عن على الملوانى: هذا الموسم نواجه صعوبات كبيرة وأهدى الفوز للراحل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:33 م

أبدى على الملواني جناح فريق الإسماعيلي وصاحب هدف الفوز سعادته بالمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على بتروجيت بثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الملواني في تصريحات عبر المركز الاعلامي للإسماعيلى: "ننتظر جماهيرنا في قادم اللقاءات فهي العنصر الأهم في تحقيق فريقنا الانتصارات".

وواصل مهاجم الإسماعيلى: "هذا الموسم نواجه صعوبات كبيرة لكننا سنقاتل من أجل وضع الفريق في مكانته المعروفة بين الكبار، وأهدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ولروح الراحل إيهاب جلال ".

وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساءاليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile ".

وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط ،بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات،مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.