شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لفحص طبي لتحديد موعد مشاركته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تعرض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد، خلال مشاركته مع الفريق امام المصري بالجولة الثالثة من بطولة الدورى.

وكشف مصدر فى الجهاز الفنى للزمالك عن أن ناصر ماهر يعود للمشاركة مع الفريق وفقا لمدى استجابته للعلاج والبرنامج الذى سيتم وضعه من جانب الجهاز الطبى للاعب، حيث تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بلاك بولز بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وفيما يخص مباراة غزل المحلة بالدورى، فيتحدد موقفه منها وفقًا للاستجابة للعلاج.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.