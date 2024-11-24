شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين حرس الحدود وسيراميكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود أمام سيراميكا، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – جاستس آرثر – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – مصطفى عبد الحفيظ "زلاكة" – أحمد قندوسي – عمرو قلاوة – أحمد بلحاج

الهجوم: فاخري لاكاي

ويدخل سيراميكا المباراة في ورصيده 3 نقاط، في المركز التاسع، بعدما تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.



بينما حرس الحدود يعتبر الفريق الوحيد الذى خسر في أول جولتين، ويتذيل جدول الترتيب بدون نقاط حتى الآن.