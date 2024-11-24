اتحاد الكرة يقرر إقامة حفل تكريم لمنتخب الناشئين بعد التأهل لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، والذى يقوده أحمد الكاس، بعد النجاح في التأهل لأمم أفريقيا بعد 14 سنة من الغياب.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بينما جاء منتخب المغرب صاحب الأرض فى المركز الثانى.

بدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل ضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.



وتعود بعثة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس إلى القاهرة فى الخامسة مساء غد الاثنين قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب بطولة دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2025.