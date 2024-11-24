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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني  - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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