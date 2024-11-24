شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.