شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.
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