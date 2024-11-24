شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتوج ببطولة كأس الاتحاد القطري للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:46 م

توج البطل المصري طارق مؤمن ببطولة الاتحاد القطري للاسكواش، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز طارق مؤمن في المباراة النهائية على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 11-5, 11-9, 11-7.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.

وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.