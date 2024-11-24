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شيكودى جبريل يقود هجوم بتروجت أمام الإسماعيلى فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لـ فريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري nile.

وجاء تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: هادي رياض، محمد شديد، رشاد المتولي، حامد حمدان.

الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، محمد دودو، بدر يوسف.

الهجوم: شيكودي جبريل.

البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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