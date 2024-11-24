شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود إسلام محارب أمام الاتحاد بعد انتهاء عقوبة الطرد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:15 م

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري المصري بعد انتهاء الإيقاف.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف إسلام محارب مباراتين بسبب طرده فى الجولة الأولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى، حيث غاب عن مباراتى غزل المحلة وسموحة.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة.