شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي ، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بتروجيت بعد قليل في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وجاء التشكيل كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل



الدفاع .. حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار -محمد نصر.



الوسط .. هشام محمد - إريك تراوري - محمد عبد السميع.



الهجوم .. نادر فرج - خالد النبريصي - مروان حمدي



البدلاء .. كمال السيد ، عماد حمدي ، على الملواني ،محمد حسن،محمد زيدان ،محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد،عبد الرحمن الدح.

ويحتل الإسماعيلي الترتيب الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.

ويبحث سيد عيد المدير الفنى لتبورجت عن تحقيق الفوز الأول أمام الإسماعيلى فى المباراة السابعة فى تاريخ مواجهاته مع الدراويش، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى فى 6 لقاءات سابقة عندما كان يقود النصر، خسر 5 مباريات وتعادل فى لقاء واحد، سجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 9 أهداف.

ويسعى سيد عيد لتحقيق الفوز الأول أمام الدراويش فى أول مباراة له مع بتروجت أمام الإسماعيلى، من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق البترولى الذى عاد هذا الموسم للدورى الممتاز.